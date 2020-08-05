Вибух у Бейруті: Українські дипломати не постраждали

Серед співробітників посольства України в Лівані та їхніх родин немає постраждалих внаслідок вибуху, що стався вчора у Бейруті

Про це повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Depo.ua з посиланням на "Європейську правду".

"Наразі є інформація від нашої дипломатичної установи, що серед працівників посольства, членів їхніх сімей постраждалих немає. В одного з дипломатів вилетіли вікна", - розповів Коваленко.

Він додав, що посольство уточнює, чи є серед постраждалих громадяни України. На той час інформації про це та звернень на гарячу лінію посольства не було.

Нагадаємо, 4 серпня у столиці Лівану стався потужний вибух. Десятки людей померли, ще тисячі - постраждали. Також відомо, що лікарні в Бейруті переповнені.

Причиною потужного вибуху в столиці країни Бейруті є нітрат амонію, який зберігався на складах у порту.