Відтепер до Сум зможуть в'їжджати лише особи, зареєстровані у Сумах або які там працюють

В Суми не місцевим - в'їзд заборонено

Про це 25 березня перед початком сесії Сумської міської ради журналістам повідомив мер Олександр Лисенко.

За його словами, виконком прийняв рішення про обмеження в'їзду до міста. Сьогодні після сесії він його підпише, і від завтра до Сум зможуть в'їжджати лише особи, зареєстровані у Сумах або які тут працюють.

Від не сумчан, працюючих у Сумах, на в'їзді до міста будуть вимагати пред'явити довідку з місця роботи, пише ST.