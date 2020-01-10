Власти Ирана пригласили к расследованию крушения самолета МАУ три страны

Иран пригласил США, Украину и Канаду для участия в расследовании крушения самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ в Тегеране

Приглашение можно оценивать как официальное, передает CNN.

Иранские авиационные власти пригласили специалистов Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) присоединиться к расследованию аварии украинского самолета. Как сообщил телеканал, разрешение американским следователям участвовать в расследовании "является важным шагом, который позволит компании Boeing приобщиться к следствию".

Кроме того, для участия в расследовании Иран пригласил Совет по безопасности на транспорте Канады (TSB). Согласно пресс-релизу канадского ведомства, совет принял приглашение Ирана и готовится к поездке на место аварии, где она будет сотрудничать с другими группами и организациями, которые уже прибыли туда, пишет "Европейская правда".

Также представитель иранского МИД сообщил в Twitter о приглашении к расследованию Украины и компании Boeing как производителя судна.

Ранее, напомним, в сети было обнародовано видео возможного попадания ракеты в украинский самолет в Тегеране.

Как сообщалось, украинский самолет, направлявшийся в Киев, утром 8 января потерпел крушение недалеко от аэропорта Тегерана. Разбившийся Boeing 737 принадлежал украинской компании МАУ, владельцем которой является олигарх Игорь Коломойский. В настоящее время рассматриваются несколько версий о причинах крушения, в том числе "техническая неисправность", а также "вооруженная атака".

На борту самолета рейса PS 752, упавшем в Тегеране, находились 11 граждан Украины (2 пассажира и 9 членов экипажа), 63 гражданина - Канады, 82 - Ирана, 3 - Германии, 10 - Швеции, 4 - Афганистана и 3 - Великобритании.

Вечером 9 января главы правительств Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон заявили, что "украинский самолет непреднамеренно был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух". Президент США Дональд Трамп также допустил, что самолет был по ошибке сбит иранскими ПВО. По материалам DsNews