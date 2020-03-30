В'їзд у Київ для легкового авто поки не обмежений, але у випадку різкого стрибка захворюваності влада готова ухвалити жорсткіші обмеження

Кличко сказав, чи можуть обмежити в'їзд у Київ через коронавірус

Наразі в'їзд та виїзд із міста не обмежений, але контролюється.

Наразі в'їзд у Київ для легкового транспорту не обмежений, але у випадку різкого стрибка захворюваності на коронавірус міська влада готова ухвалити жорсткіші обмеження. Про це сказав 30 березня під час брифінгу міський голова Києва Віталій Кличко.

Він додав, що наразі в'їзд та виїзд із міста не обмежений, але контролюється. На в'їзді створені блокпости із правоохоронцями. Вони вибірково перевіряють температуру пасажирів.

Як повідомлялося, 29 березня уряд посилив карантинні заходи через коронавірус.

Нагадаємо, Covid-19 спалахнув на ринку морепродуктів в китайському Ухані (адміністративний центр провінції Хубей), який було закрито з 1 січня. Як з'ясувалося, першою інфекцію підхопила продавчиня креветок.

Вірус вражає дихальні шляхи. Ознаками інфекції є респіраторні симптоми, лихоманка, кашель, задишка і важке дихання. Збудник передається від людини до людини. Вірус не до кінця вивчений, але на сьогодні відомо, що люди похилого віку, а також з хронічними захворюваннями більш схильні до ризику розвитку важких захворювань. Ліків, рекомендованих для профілактики або лікування нового коронавірусу, немає.

Згідно з рекомендаціями МОЗ, щоб не захворіти, потрібно: уникати контакту з людьми із симптомами ГРВІ (мінімальна дистанція - 1,5 метра); не торкатися обличчя, зокрема очей, носа та рота; термічно обробляти продукти. У разі появи перших симптомів ГРВІ слід невідкладно звернутися до свого сімейного лікаря.

Зазначимо: більшість людей, які хворіють на Covid-19, переносять його як звичайний ГРВІ. ВООЗ оцінює летальність від захворювання на рівні 3,4%.