За останню добу в Києві коронавірусне захворювання Covid-19 підтвердилося ще у 69 осіб, з них двоє - медики, від хвороби упродовж доби померли чотири людини, повідомив мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

"Кількість жителів столиці, у яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збільшилася на 69 осіб. Четверо хворих померли. На сьогодні в Києві вже 4 935 підтверджених випадків захворювання Covid-19", - повідомив Кличко.

Серед нових хворих, за його словами, 34 жінки віком від 22 до 86 років; 33 чоловіки від 21 до 85 років; 6-річна дівчинка і хлопчик, якому 14 років. Захворіли, зокрема і двоє медиків. До лікарень міста госпіталізували 14 хворих. Одужали за минулу добу 57 осіб.

Загалом коронавірус подолали 1 547 жителів столиці. "Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі -16. У Деснянському та Оболонському - по 9 випадків", - додав мер столиці.