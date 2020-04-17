За последние сутки в Украине зафиксирован 501 новый случай заболевания коронавирусом

По состоянию на утро 17 апреля в Украине зафиксировано 4 662 случая коронавируса, от которого за границей лечатся 152 украинца. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксирован 501 новый случай.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 296 случаев; Волынская область - 122 случая; Днепропетровская область - 89 случаев; Донецкая область - 12 случаев; Житомирская область - 177 случаев; Закарпатская область - 150 случаев; Запорожская область - 118 случаев; Ивано-Франковская область - 427 случаев; Кировоградская область - 218 случаев; г. Киев - 705 случаев; Киевская область - 253 случая; Львовская область - 203 случая; Луганская область - 9 случаев; Николаевская область - 22 случая; Одесская область - 93 случая; Полтавская область - 41 случай; Ровенская область - 240 случаев; Сумская область - 81 случай; Тернопольская область - 353 случая; Харьковская область - 56 случаев; Херсонская область - 51 случай; Хмельницкая область - 38 случаев; Черновицкая область - 759 случаев; Черкасская область - 137 случаев; Черниговская область - 12 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Тем временем за границей от коронавируса лечатся 152 украинца.