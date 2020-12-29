Землетрус у Хорватії: загинула 12-річна дівчинка, десятки постраждалих

29 грудня у Хорватії стався потужний землетрус, десятки людей в результаті підземних поштовхів травмувалися

Про це повідомляють телеканал N1 та портал Total Croatia News.

У місті Петриня, поблизу якого залягав епіцентр землетрусу, постраждали щонайменше 20 людей. Двоє постраждалих отримали серйозні травми, решта - легкі. Це тільки ті, яких госпіталізували в місті Сісак. Постраждалих також направляють до лікарень Загреба.

Інформацію про загибель 12-річної дівчинки підтвердив мер міста Дарінко Думбович.

29 грудня Хорватію сколихнув потужний землетрус. Найбільше від підземних поштовхів постраждало місто Петриня. За матеріалами Еспресо TV