Зґвалтування у Кагарлику: суд обрав запобіжний захід першому затриманому поліцейському

Сьогодні, 26 травня, Голосіївський суд Києва обрав запобіжний захід оперуповноваженому Сергію Сулимі, якого підозрюють у зґвалтуванні дівчини у Кагарлику.

Як повідомляє кореспондент ТСН, поліцейського триматимуть під вартою протягом двох місяців без права на заставу.

Другому поліцейському - Миколі Кузіву - обиратимуть запобіжний захід одразу після першого. Засідання відбуваються у закритому режимі, адже мова йдеться про зґвалтування. Перед засіданням Сулима не промовив ані слова, не відповідав на запитання журналістів.

Нагадаємо, 24 травня до місцевої лікарні звернулася дівчина 1994 року народження із повідомленням про побиття та зґвалтування. З її слів, до цих правопорушень причетні співробітники поліції. За матеріаламиТСН.ua