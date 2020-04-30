Житомирські ФОПи зібралися на автопробіг

У Житомирі 30 квітня на парковці біля ТРЦ "Глобал UA" місцеві ФОПи забралися на акцію-автопробіг. Головна вимога - дозвіл працювати під час карантину.

На сайті ГО "Самозахист підприємців" зазначається, що автопробіги під гаслом "Ні подвійним стандартам" - це ініціатива, започаткована Радою міст "Захисти ФОП!".

"Основна мета автопробігу: звернути увагу на відверту дискримінацію дрібного бізнесу, що реалізує товари першої необхідності, продукти харчування, насіння та розсаду на ринках. На жаль, в складний час пандемії деякі керманичі міст, як от Запоріжжя, Кривого Рогу, Прилук тощо, взагалі закрили ринки, чим змусили покупця перейти до супермаркету, спричинивши різкий стрибок цін. Хто виграв - господар великої мережі маркетів. Хто програв: підприємець - власник дрібної крамнички, пересічний споживач, Держава. Ми протидіяли, на скільки дозволяли умови карантину, та домоглися позитивних зрушень. Багато ринків були відкриті. Але далеко не всі", - інформує громадська організація.

Детальніше про автопробіг у Житомирі дивіться згодом у сюжеті

Нагадаємо, влада Житомира вирішила трохи послабити карантин в обласному центрі: з 1 травня дозволять працювати перукарням та продуктовим ринкам, а заклади харчування зможуть обслуговувати клієнтів "на винос". З ранку 29 квітня на "Житньому" ринку почали наводити порядок та готуватися до відкриття.

Як повідомляв Житомир.info, карантин в Україні почався з 12 березня 2020 року: на засіданні 11 березня Уряд затвердив заходи, які необхідно вжити через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні та для недопущення поширення COVID-19. Обмеження мали діяти по 3 квітня 2020 року, але 25 березня в Україні була оголошена надзвичайна ситуація на всій території країни, а карантин продовжили до 24 квітня 2020 року. На засіданні Уряду 22 квітня карантин в Україні продовжили до 11 травня 2020 року - цей день прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав "Днем К", точкою відліку початку виходу з карантину. Згодом він оприлюднив п'ять етапів виходу України з карантину.

Також прем'єр-міністр анонсував розгляд на засіданні Уряду питання про відновлення роботи деяких продовольчих ринків, а Міністерство охорони здоров'я розробило постанову з умовами для відновлення роботи продовольчих ринків. На засідання 29 квітня Кабмін вніс зміни до постанови No211 від 11 березня 2020 року, якими впорядкував діяльність агропродовольчих ринків на період карантину, сообщает Житомир.info.