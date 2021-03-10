Сегодня утром, 10-го марта, в одной из многоэтажек Бердянска прогремел взрыв. Известно, что не обошлось без погибших.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, происшествие произошел около 09:40 в девятиэтажном доме на улице Волонтеров. Полицейские установили, что в квартире на седьмом этаже произошел взрыв неизвестного устройства. В результате ЧП на месте погибли жители квартиры: двое мужчин 50 и 60 лет.

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Также известно, что пострадала еще одна 51-летняя женщина, которую с телесными повреждениями в тяжелом состоянии госпитализировали на "скорой" в местную больницу. Сейчас правоохранителями устанавливаются все обстоятельства происшествия, после чего будет дана правовая оценка и квалификация