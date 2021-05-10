2-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки у Львові. Поліцейські встановлюють обставини.

10 травня, близько 8.30, до поліції надійшло повідомлення про те, що з вікна багатоповерхівки на вулиці Шевченка у Львові випала дитина.

"На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб територіального підрозділу поліції. Як встановили правоохоронці, 2-річна дівчинка випала з вікна восьмого поверху. Зараз на місці працюють співробітники відділу поліції No 4 Львівського районного управління поліції, правоохоронці встановлюють всі обставини події." - повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Вирішується питання про її правову кваліфікацію.

Нагадаємо, що за попередньою інформацією повідомлялося, що матір викинула дитину з вікна. Як уточнив голова "Варта 1", Ігор Зінкевич, слідство, яке на місці події не підтвердило того факту, що жінка викинула дитину.

"В жінки є проблеми з алкоголем і після того, як дитина випала з вікна, вона дійсно вийшла і йшла в невідомому напрямку. Наразі при розмові з нею і з ситуації в квартирі підтвердження, що вона це зробила не має в слідства." - повідомив Ігор Зінкевич.