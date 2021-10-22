Алек Болдуін застрелив на знімальному майданчику оператора та поранив режисера

Смертельний постріл з пістолета на знімальному майданчику вестерну "Іржа", в результаті якого померла оператор фільму і був поранений режисер, зробив актор Алек Болдуін.

Про це пише TMZ. Інформацію підтвердив шерифа округу Санта-Фе.

Інцидент стався під час знімання сцени перестрілки. Актор стріляв з пістолета, який мав був бути заряджений холостими патронами. Однак в момент пострілу куля або осколки зачепили двох чоловік, що знаходилися поруч.

Постраждалими виявилися режисер картини Джоел Сауза і 42-річна оператор Галина Хатчинс. У Сауз виявилася пошкоджена ключиця, Хатчинс в критичному стані була доставлена вертольотом до лікарні, де вона пізніше померла від отриманих поранень.

Представник офісу шерифа округу Санта-Фе Хуан Ріос повідомив, що стосовно Болдуіна звинувачень поки не висунуто. Сам Болдуін і інші актори в результаті інциденту не постраждали. Знімання припинені.

Хатчинс, яку актор Болдуін випадково застрелив на зйомках фільму в США, українка за походженням, народилася і виросла в СРСР, потім емігрувала. За матеріалами ZN.ua