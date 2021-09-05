Анонім повідомив СБУ про заплановане вбивство президента та збройну атаку на будівлю парламенту

Видання "Сегодня" повідомляє, що до СБУ зателефонував анонім і повідомив про заплановане вбивство президента та збройну атаку на будівлю Верховної Ради.

Чоловіка, який повідомив це, швидко встановили. Він виявився людиною з розхитаною психікою, жебракуючий. Він дзвонив з чужого телефону, який на дві хвилини позичив у жінки, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "терорист" представився Георгієвим Володимиром Олександровичем. Коли йому передзвонили з СБУ, трубку підняла жінка, працівниця Києво-Печерської лаври і розповіла, що позичила телефон жебраку, аби він міг зателефонувати.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за даним фактом.

В СБУ виданню пообіцяли надати більше інформації згодом.

Нагадаємо, наприкінці серпня поліція затримала жителя Дніпра, який погрожував декілька разів вистрелити з міномета в будівлю Верховної Ради України.

Джерело: https://parlament.ua/ru/news/sbu-poluchila-zvonok-o-zaplanirovannom-ubij...