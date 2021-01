Цей рік розпочався з рекордного "циклону-бомби", який вирує біля берегів Росії та Аляски

У Беринговому морі, що розділяє США і Росію, вирує один із найсильніших штормів, які коли-небудь бували у північній частині Тихого океану, повідомляє "Радіо Свобода"

За даними Національної служби погоди США, "циклон-бомба" з ураганним вітром і 18-метровими хвилями вдарив по ділянці Алеутських островів на Алясці.

Here is the latest imagery of the #hurricaneforce low in the Pacific nearing the Bering Sea. Winds to 95 kts and wave heights over 50 ft are expected! pic.twitter.com/0lQs9l6Yl4 - NWS OPC (@NWSOPC) December 31, 2020

У центрі шторму зафіксували потенційно рекордно низький барометричний тиск для Берингового моря у 921 мілібар. Чим нижчий тиск, тим сильніша буря.

Швидкість вітру на заході Алеутських островів сягає 160 км/год.