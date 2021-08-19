Чоловік, який погрожував підірвати вантажівку біля Конгресу, здався поліції

Правопорушник під'їхав до Капітолія, де заявив, що в його авто бомба. Він вимагав зустрічі із Джо Байденом.

У столиці США Вашингтоні чоловік, який прибув до будівлі бібліотеки Конгресу і заявив, що у нього у вантажному пікапі вибуховий пристрій, після тривалих переговорів здався поліції. Про це пише The New York Times із посиланням на представника правоохоронних органів.

Чоловік під час затримання опору не чинив.

До цього журналісти Reuters встановили особу чоловіка і зв'язалися з його колишньою дружиною. З'ясувалося, що він страждає на шизофренію.

Жінка розповіла журналістам, що її ексчоловік нібито погрожував їй вогнепальною зброєю. А розлучилися вони вісім років тому.

Нагадаємо, у четвер, 19 серпня, біля бібліотеки Конгресу на Капітолійському пагорбі припаркувався автомобіль. Водій, ведучи пряму трансляцію у соцмережах, заявив, що у нього в машині вибухівка. Він сказав, що хоче поговорити із президентом Джо Байденом.

Він також попередив поліцію, що детонатор бомби може зреагувати на звук, тому якщо його застрелять, то вибуховий пристрій все одно спрацює.

Поліція оточила місце події й евакуювала людей із найближчих будинків. За матеріалами Корреспондент.net