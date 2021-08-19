Чоловік, який заявляв про бомбу у пікапі біля будівлі Конгресу США, здався поліції

Чоловік, який стверджував, що у його автомобілі, припаркованому біля бібліотеки Конгресу США у Вашингтоні, вибухівка, здався поліції. Після кількох годин переговорів, його затримали. Про це повідомила у Twitter поліція Капітолію.

Відео опублікувала в Twitter журналіст Хейлі Телбот.

Правоохоронці підтвердили, що чоловіка звати Рей Роузберрі, йому 49 років.

Роузберрі сьогодні приблизно о 9.15 за місцевим часом (16.15 - за київським) заявив, що у його пікапі бомба. Він виклав у Facebook відео, на якому показав контейнер (або каністру), і називаючи цей предмет вибухівкою, вимагав розмови з президентом США Джо Байденом.

Сторінку користувача Facebook Рея Роузберрі наразі видалили, але стрім викладали у YouTube.

Через повідомлення про бомбу людей з низки будівель навколо Капітолію евакуювали, територію перекрили поліцейськими машинами і барикадами. Сенат і Палата представників не засідали, евакуювали також співробітників Верховного суду США, уточнює СNN. За матеріалами Гордон.