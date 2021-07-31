Данилюк просить Володимира Зеленського особисто втрутитися в ситуацію з бійкою з Миловановим

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк вважає колишнього міністра фінансів Тимофія Милованова "повністю залежною людиною без права на власну думку", який виконує замовлення Офісу президента. Про це Данилюк написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи свою учорашню бійку з Миловановим, який зараз очолює комісію з відбору директора Бюро економічної безпеки.

За словами Данилюка, в особистій розмові, що відбулася учора під час святкування його дня народження, Милованов визнав, що мав вказівку від Офісу Президента щодо недопущення Данилюка до конкурсу на посаду директора БЕБ у будь-який спосіб. А потім запропонував екссекретарю РНБО йти оскаржувати відсторонення від конкурсу в Окружний адміністративний суд Києва під керівництвом судді Вовка. На думку Олександра Данилюка, в оточенні Зеленського хочуть мати маріонеткового директора Бюро.

"У мене немає і просто не може бути конфлікту з Миловановим. У мене є конфлікт із його господарями. Конфлікт із керівниками країни щодо суті їхньої політики. - написав Данилюк, - Знявши мене з конкурсу на директора БЕБ під відверто ідіотським приводом мого американського диплому, Офіс Президента "дав у штангу". Саме тому вчора на святкуванні мого Дня народження з'явився Милованов. Саме тому Офіс намагається через медіа представити це все як мій особистий конфлікт з Миловановим".

На думку Олександра Данилюка, коментувати ситуацію має президент Володимир Зеленський.

"Де пояснення президента Зеленського щодо трешу з кумедним викраденням Чауса ГУРівцями з Молдови та СБУшниками у Вінниці? Де пояснення Зеленського щодо провалу міжнародної політики, що зокрема призводить до запуску "Північного потоку - 2"? Де пояснення Зеленського щодо слів лідера його фракції про ядерний шантаж або поворіт на Схід? Де пояснення Зеленського щодо саботажу конкурсу на голову САП? Де пояснення щодо втручання Єрмака у конкурс на посаду директора БЕБ?", - запитав він.

Нагадаємо, що ексміністр фінансів України та колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк 30 липня під час святкування свого дня народження побився з головою конкурсної комісії з добору директора Бюро економічної безпеки, ексміністром фінансів Тимофієм Миловановим.

Після бійки Милованов назвав Данилюка неадекватним, та закликав не допускати його до державної служби.

Нагадаємо, що конкурсна комісія не допустила ексміністра фінансів Олександра Данилюкадо конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки - їх не задовольнив диплом Університету Індіани.