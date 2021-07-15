До Харкова вакцину Pfizer доставили з грубими порушеннями, зіпсовано 9,4 тис. доз - обладміністрація

До Харкова партію вакцини проти коронавірусу Comirnaty (виробництво Pfizer- BioNTech) доставили з грубим температурним порушенням, унаслідок чого 9360 доз зіпсували. Про це повідомив Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації у Facebook 15 липня.

В ОДА заявили, що ще два тижні тому 30 червня держпідприємство "Укрмедпостач" доставило в КП "Харківський обласний аптечний склад" 21 600 доз вакцини. Під час приймання порушення помітили у двох контейнерах із 9360 дозами.

Листи про інцидент надіслали в Міністерство охорони здоров'я, вакцини перемістили в зону карантину і пізніше повернули постачальнику.

У департаменті охорони здоров'я ОДА запевняють, що вакцини з порушенням транспортування взяли на облік і не використовували для вакцинації в Харківській області. Там також обіцяють, що не допустять використання прострочених препаратів і вакцин із порушенням холодового ланцюжка.

14 липня видання "Страна" опублікувало відеозапис розпакування вакцин із порушенням холодового ланцюга в Харкові. На записі видно, що партія вакцини надійшла в ящику без холодильних елементів, у ньому плюсова температура. Видання стверджує, що отримало запис від голови Національної медичної палати України Сергія Кравченка, а той від колег із Держлікслужби. За словами Кравченка, у таких умовах країною поширили майже 38 тис. доз вакцини Pfizer, але "вдалося зняти поки тільки це одне відео".

Виробник вакцини Pfizer спочатку наполягав, що щеплення потрібно зберігати за температури від - 60 °C до - 80 °C і лише за п'ять днів до використання їх можна перемістити у звичайні холодильні камери з температурою +2-8 °C. У травні Pfizer оновив рекомендації, заявивши, що вакцину можна зберігати у звичайному холодильнику цілий місяць, і вона залишається стабільною, це підтвердило Європейське агентство лікарських засобів (EMA). Оновленим вимогам відповідає інструкція до вакцини на сайті українського державного реєстру лікарських засобів (вона датована 22 лютого - дата реєстрації вакцини в Україні, наказ МОЗ, до якого її додано, - 28 червня у зв'язку зі "змінами в терапевтичних показаннях".

Скріншот: drlz.com.ua

На сайті Pfizer, однак, умови транспортування препарату не змінилися.

За матеріалами Гордон.