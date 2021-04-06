Двоє військових відкрили стрілянину в поїзді "Костянтинівка-Київ"

Поїзд No126 "Костянтинівка - Київ" затримується на 6 годин через стрілянину, яку в вагоні влаштували двоє військовослужбовців, в той час, як раніше потяг "Інтерсіті Київ-Запоріжжя" зійшов з рейок через проблеми зі шляхами. Про це йдеться в повідомленні пресслужби АТ "Укрзалізниця" в Facebook.

"Завдяки злагодженим діям залізничників і Національної поліції роззброєні двоє пасажирів поїзда No126 "Костянтинівка - Київ" - військовослужбовці, які відкрили стрілянину в вагоні. Зазначені особи мали дозвіл на носіння зброї. Попередньо встановлено, що постріли були зроблені з табельної зброї. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав", - йдеться в ньому.

Порушників зняли з поїзда спецназівці на станції Красноград. Після проведення слідчих дій поїзд продовжив рух за маршрутом. За цим фактом порушено кримінальне провадження.

"Зараз поїзд затримується в дорозі приблизно на 6 годин. Залізничники докладають максимум зусиль, щоб зменшити його відставання від графіка", - додали в компанії.

Зазначається, що під час стрілянини в вагоні поїзда перебували ще 11 пасажирів. За матеріалами Українські Новини.