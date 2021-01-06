Эксспикер Литвин: Чиновники прививаются контрабандной вакциной.

Глава Верховной Рады Украины в 2002-06 и в 2008-12 годах Владимир Литвин заявил о тайной вакцинации украинских чиновников от коронавируса. Как сообщает Відкритий, об этом экс-глава парламента написал у себя в Facebook.

По словам Литвина, чиновники прививаются контрабандной вакциной.

"Якобы украинская власть (чиновники и народные депутаты), бросили народ на произвол судьбы, а сами принялись тайно вакцинироваться. Тайно (контрабандой) завезенной в Украину вакциной Pfizer, которая на сегодня считается лучшей", - пишет Литвин.

По словам экс-главы парламента, стоимость вакцины - 2,5 - 3 тысячи евро.

"Цена за две дозы составляет 2,5 тыс евро. Тогда как стоимость их в Европе всего 30 евро. Правда, мне уточнили: 2,5 тыс - это для тех, кто связан с властью. Для других, то есть только с деньгами, - 3 тыс евро", - пишет Литвин.

Отметим, что накануне новогодних праздников в Украине утвердили национальный план вакцинации.