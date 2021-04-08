ГБР пришло с обыском в главный офис "Укрзалізниці". Подробности там не разглашают

Сотрудники ГБР в четверг, 8 апреля, пришли с обысками в главный офис Укрзализныци в Киеве.

Об этом сообщила председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам проверки и оценки состояния Укрзализныци Юлия Гришина в своем Telegram-канале.

"Сейчас Госбюро расследований проводит обыск в офисе Укрзализныци. Через час запланировано заседание нашей временной следственной комиссии по УЗ. В частности, будем слушать доклады министра Криклия, и.о. председателя правления УЗ Юрика относительно критической ситуации, которая сложилась в ведомственных больницах по борьбе с COVID-19 и по результатам аварии 29 марта", - написала Гришина.

Комиссия была создана в конце января в связи со значительными нарушениями в компании, вроде было обнаружены во время плановой ревизии.

Отмечается, что ВСК должна собраться сегодня в 14:00 для расследования фактов возможной бездеятельности и нарушения законодательства Украины органами управления Укрзализныци, которые привели к значительному ухудшению технического состояния предприятия и основных производственных показателей.