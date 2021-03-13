У суботу, 13 березня, гірськолижний курорт "Буковель" в Івано-Франківській області закрився на карантин через спалах коронавірусу в регіоні.

Попередньо, він буде закритий до 27 березня.

Підйомники припинили свою роботу. Як видно на камерах відеоспостереження, туристів немає ні на трасах, ні на території курорту (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки), повідомляє "Оглядач".

Крім того, в селі Поляниця, яке знаходиться біля "Буковелю", повинні були з'явитися додаткові блокпости. Пересуватися там можуть тільки місцеві жителі і ті, хто працює в населеному пункті.

На офіційному сайті курорту прокоментували рішення регіональної комісії ТЕБ та НС обмежити в'їзд в село з 13 по 27 березня.

"Вимоги та рішення регіональної комісії, фактично позбавляють ТК "Буковель"об'єктивної можливості для продовження функціонування та надання туристичних послуг", - йдеться на сайті "Буковеля".

Адміністрація курорту пообіцяла своїм гостям обміняти вже куплені послуги на період після 27 березня. З питань перенесення заїздів туристам сказали звертатися в організації, через які здійснювалося бронювання.

12 березня на території "Буковеля" правоохоронці блокували роботу підйомника No2, щоб не дати людям потрапити на трасу. Відпочиваючі були обурені, спробували прорватися і почали виривати огорожі.

Раніше траси, підйомники і готелю "Буковеля" залишалися відкритими, а кафе і ресторанах було дозволено працювати тільки на винос або з доставкою.

11 березня на Прикарпатті підприємці перекрили дорогу на "Буковель". Учасники акції вимагали закриття курорту і рівних умов ведення бізнесу.