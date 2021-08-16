Головна версія загибелі мера Кривого Рогу - самогубство: подробиці

Питання зі вбивством мера Кривого Рогу відходить на другий план. За даними відразу трьох джерел, Костянтин Павлов покінчив життя самогубством.

Правоохоронці вивчили відео з камер спостереження у будинку покійного градоначальника в селі Вільне, і побачили на них, що він сам приставив рушницю до стіни і вистрілив собі в груди.

"Сняли видео из камер наблюдения, где четко видно, как погибший мэр ходит по дому с ружьём, приставлял себе его к сердцу, примеряясь, отставляя и снова примеряя. Потом на видео видно, как он вставил один патрон. Много курит. С кем-то переписывается по телефону. Потом выстрелил. Попятился к выходу, упал. Есть видео, где он вываливается из входной двери. На курке его палец, смывы, пороховые газы, баллистика. Сосед услышал выстрел в 6:37 утра. Экспертиза показывает, что смерть наступила где-то в это же время".

Нагадаємо, повідомлення про смерть Костянтина Павлова до поліції надійшло 15 серпня близько 16:00. За матеріалами ДніпроTV.