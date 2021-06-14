Карпати присипало снігом

14 червня, у Карпатах на Чорногірському хребті випав сніг. Температура повітря в регіоні складає 0 градусів

Про це повідомляє пресцентр Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

"Станом на 07:00, 14.06.2021 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, вітер південно-західний 11−12 м/с., температура повітря 0°С", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що у Карпатах 1 червня температура повітря впала до -1°C та випав сніг.