Катастрофа Ан-12 в Росії. На борту літака були двоє українців, - МЗС

За попередніми даними, отриманими Міністерством закордонних справ України, на борту білоруського літака Ан-12, який розбився в Росії, були українці. Попередньо, в літаку перебували двоє громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря МЗС України Олега Ніколенка.

"Консульство в Новосибірську встановило зв'язок із МНС РФ, очікує результати ідентифікації жертв, з'ясовує обставини катастрофи. "Гаряча лінія" консульства для родичів: +79133791293", - написав Ніколенко у Twitter.

Як раніше повідомлялося, на борту Ан-12 авіакомпанії "Гродно" могли перебувати українці Олег Щучко та Олександр Чуприненко. Таку інформацію надавали білоруські видання.

Білоруський літак Ан-12 розбився сьогодні в Іркутську, коли заходив на посадку.