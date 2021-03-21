Киевская область попала в "красную" зону карантина

Министерство здравоохранения опубликовало обновленный перечень карантинного деления регионов Украины. В зону с наиболее жесткими ограничениями добавилась Киевская область.

Список опубликован на сайте Минздрава в воскресенье, 21 марта.

По состоянию на сегодняшний день в "красной" зоне карантина находятся: Киев; Киевская область; Житомирская; Закарпатская; Ивано-Франковская; Одесская; Черновицкая.

При этом в "оранжевую" зону попали Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.

Остальные области оказались в "желтой" зоне карантина. В "зеленую" не вошел ни один регион.

В "красной" зоне карантина действуют следующие запреты: прием посетителей заведениями общественного питания и культуры; проведение массовых, спортивных и других мероприятий; прием посетителей в спортзалах, фитнес- клубах, бассейнах; деятельность непродовольственных рынков; посещение учебных учреждений, кроме дошкольных учреждений и младших классов; осуществление регулярных и нерегулярных транспортных перевозок (в том числе перестают делать остановки поезда), сообщает NEWSONE.