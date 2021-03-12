Киевские школы из-за COVID снова закрывают на карантин

В Киеве из-за новых случаев коронавируса на карантин закрыли две школы. Об этом сегодня во время брифинга рассказал мэр Виталий Кличко.

По его словам, сейчас на дистанционном обучении находятся 460 классов в 182 столичных школах.

Сейчас в Киеве 576 школьников и 352 педагога болеют коронавирусом. В детских садах из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 92 группы в 72 детсадах. Наполненность детей в детсадах - почти 50%.

В Киеве вчера, 11 марта, зафиксировали 896 новых случаев COVID-19.

Выздоровели 428 киевлян, а 23 - умерли от осложнений.

Всего с начала пандемии в Киеве по состоянию на утро 12 марта 2021 года было подтверждено 144 910 случаев СOVID-19. Выздоровели 97 648 человек, а 2 857 человек - умерли. Продолжали болеть 44 405 киевлян.