Кількість жертв урагану "Іда" в США зросла до 15 осіб

Щонайменше 15 людей загинули внаслідок урагану "Іда", який обрушився на США на початку цього тижня, повідомляє в четвер CNN.

За даними телеканалу, дев'ять людей загинули в штаті Нью-Йорк, п'ять - у штаті Нью-Джерсі й одна - у штаті Меріленд. Раніше повідомлялося про вісьмох загиблих.

У середу залишки урагану "Іда", категорію якого знизили з четвертої до першої, призвели до масштабних повеней у Нью-Йорку. У місті призупинили роботу всіх ліній метрополітену.

У кількох штатах оголошено надзвичайний стан, тривають рятувальні й відновлювальні роботи. Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо розповів, що в місті на рятувальників чекають сотні людей.

Раніше в четвер президент США Джо Байден подякував рятувальникам, які працювали в ніч, коли потужний дощ обрушився на Нью-Йорк, і повідомив, що Федеральне агентство з управління в надзвичайних ситуаціях готове надати постраждалим штатам державну підтримку.

Наразі в США близько 1,17 млн осіб не мають доступу до електрики, понад 900 тис. із них - у штаті Луїзіана.

Ураган "Іда" обрушився на Луїзіану на початку цього тижня, після чого рушив на північ країни і викликав повені в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерсі та Коннектикут.

За матеріалами Інтерфакс-Україна.