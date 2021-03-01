Кулеба відкликав двох дипломатів, яких затримали з контрабандою на кордоні з Польщею
Двох співробітників посольства України в Польщі затримали на кордоні, коли вони намагалися вивезти контрабанду.
Про це очільник МЗС Дмитро Кулеба написав на своїй сторінці у Facebook.
"Я відкликав з-за кордону двох співробітників, підозрюваних в корупції. Вчора двох співробітників посольства України в Польщі затримали на кордоні під час спроби вивезти на службовому авто в Польщу велику кількість валюти, золота та контрабандних цигарок", - написав Кулеба.
"Випадок для МЗС кричущий. Переконаний, важливо виносити такі випадки назовні, робити їх публічними. Треба зламати ганебний підхід "не виносити сміття з хати". Його якраз треба виносити. Інакше будемо жити у смітті", - написав він.
За його словами, з приводу цієї ситуації ухвалено три рішення: Обох співробітників МЗС відкликано із закордонного відрядження. Проти обох співробітників розпочато дисциплінарне розслідування щодо виявлених фактів.
МЗС буде повністю взаємодіяти з правоохоронними органами.
"За результатами розслідування буду готовий ухвалювати будь-які рішення", - додав міністр.