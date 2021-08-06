Лісові пожежі біля Афін вийшли з-під контролю: евакуюють жителів двох містечок

Жителі двох грецьких містечок Вотонас і Марафон на північ від Афін отримали наказ вирушити до узбережжя о 5 годині ранку в п'ятницю, оскільки лісові пожежі вийшли з-під контролю.

Про це повідомляє Ekathimerini.

Пожежна служба повідомила, що основний осередок вогню розділився на кілька фронтів, що поширюються в різних напрямках. Пожежна служба також готується до сильних вітрів, прогнозованих в Аттиці й решті Греції.

Дані станом на ранок п'ятниці показують, що десятки будинків були зруйновані або пошкоджені, а заступник мера Афіднеса Гіоргос Достіс сказав, що в результаті пожежі була випалена територія площею від 4500 до 5000 гектарів.

Однак загиблих не було, і було госпіталізовано всього кілька десятків людей, в основному пожежних, які отримали легкі опіки, а також жителів, постраждалих від отруєння димом.

Раніше на цьому тижні були евакуйовані тисячі в північних передмістях Афін.

Як повідомляла Рубрика, у Греції від минулого вівторка, 27 липня, вирують лісові пожежі. Вогонь пошкодив десятки будинків і автомобілів. Швидко впоратися з пожежею рятувальникам заважав сильний вітер. До лікарень потрапило кілька десятків людей, які надихалися диму.

Крім того, лісові пожежі вирують в Італії, Туреччині, Албанії, Кіпрі та Північній Македонії. За матеріалами rubryka.com