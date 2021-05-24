Мінськ заявив, що повідомлення про мінування літака Ryanair надіслав ХАМАС

Департамент авіації Міністерства транспорту Білорусі заявив, що у фейковому мінуванні пасажирського літака Ryanair, на якому летів співзасновник опозиційного Telegram-каналу NEXTA, замішане палестинське ісламістське угрупування ХАМАС.

Як розповів під час пресконференції директор департаменту Артем Сікорський, повідомлення про мінування транспорту прийшло від імені солдатів ХАМАС, передає Tut.by.

Він заявив, що в повідомленні англійською мовою було написано: "Ми, солдати ХАМАС, вимагаємо, щоб Ізраїль припинив вогонь в секторі Гази. Ми вимагаємо, щоб Європейський союз відмовився від підтримки Ізраїлю в цій війні".Що відомо 23 травня у Мінську силовики затримали Романа Протасевича, одного із засновників опозиційного Telegram-каналу NEXTA, який у Білорусі визнали екстремістським. Блогер летів літаком Ryanair, який екстрено посадили у білоруській столиці начебто через повідомлення про мінування. У Ryanair це назвали "актом повітряного піратства".

В МЗС України назвали затримання білоруського журналіста Протасевича "черговою атакою на свободу слова" та зажадали його звільнення.

У жовтні 2020 року Центральний районний суд Мінська визнав Telegram-канал Nexta і логотип видання екстремістськими матеріалами.

У середині березня 2021 року засновник опозиційного Телеграм-каналу NEXTA Степан Путило заявив, що його ресурс більше не координуватиме акції протестів у Білорусі. Натомість команда проєкту зосередиться на розслідуваннях злочинів режиму Олександра Лукашенка.

У березні Управління Слідчого комітету Білорусі по Мінську зажадало визнати редакцію мережі Telegram-каналів NEXTA "іноземною екстремістською організацією" та заборонити її діяльність на території країни. За матеріалами UA: Суспільне.