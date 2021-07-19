Сегодня, 19 июля, около полудня на Киев обрушился мощный ливень сопровождающийся шквальным ветром.

Объявлено штормовое предупреждение. Люди публикуют в соцсетях фото и видео затопленных улиц. Движение общественного транспорта частично ограничено. Залиты водой две станции метро - "Берестейская" и "Академгородок".

Об этом KV стало известно из сообщения КП "Киевпастранс".

В то же время по сообщению на странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook, станция киевского метро "Академгородок", которую из-за попадания воды в кассовый зал закрывали на вход и выход, уже работает в штатном режиме. "Последствия непогоды ликвидировано. Станция "Академгородок" работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

"Задерживается движение трамваев No12, 17, 14, 15 и троллейбусов No 5, 7, 39, 26, 35, 23, 16, 41, 27; автобусов No 37, 37а, 30, 14, 72, 102, 23, 56 на Пуще-Водице-Виноградарь-Большая Кольцевая дорога- ст. "Нивки" - просп. Отрадный по причине ухудшения погодных условий", - сказано в сообщении.

Отмечается, что введено оперативное положение No4, - курсирование транспорта без соблюдения расписания движения.

Как сообщает "Киевский метрополитен" - еще одну станцию, "Академгородок" залило водой.

"Станция "Академгородок", вестибюль No1 закрыт на вход и выход по техническим причинам (попадания воды в кассовый зал станции). На месте работают специалисты", - сказано в сообщении.

Пользователи соцсетей сообщают, что затапливает подземные переходы, в частности, возле станции метро "Академгородок". Также о проблемах сообщается на проспекте Правды, проспекте Маяковского, , в районе станции метро "Дорогожичи", улицы Телиги, Поляной и других районах столицы.