На Київщині стався вибух на цукровому заводі: п'ятеро потерпілих

П'ятеро людей постраждали внаслідок парового вибуху на цукровому заводі в селищі Гребінки, що на Київщині. Про це повідомляє відділ комунікації ГУГП у Київській області, передає "5 канал".

Зазначається, що попередньо аварія трапилася через несправність одного із котлів. Нині відомо, що двох людей госпіталізували до столичного медзакладу. Інших доправили до Білоцерківської міської лікарні No2. В якому стані потерпілі поки невідомо. На завод вирушила слідчо-оперативна група, аби з'ясувати усі деталі вибуху.

Нагадаємо, у Кривому Розі біля одного з будинків по вул. Кармелюка в руках у місцевого мешканця вибухнула граната. Унаслідок вибуху гранати постраждав чоловік, 61-річного потерпілого в тяжкому стані було доставлено в лікарню. За матеріалами 5 канал.