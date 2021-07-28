На Коломийщині впав легкомоторний спортивний літак: загинули пілот і троє пасажирів-іноземців (Фото)

28 липня близько 13:40 поблизу с. Шепарівці Коломийського району впав легкомоторний спортивний літак.

Літак впав на приватний житловий будинок з подальшим горінням, внаслідок чого 4 особи загинуло, повідомляє ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області, інформує "Калуш ФМ".

О 13:58 пожежу локалізували, о 14:47 ліквідували. До її гасіння залучили 10 осіб та 3 одиниці техніки ДСНС.

За інформацією поліції, на момент аварії у будинку, який загорівся, людей не було.

На борту перебували пілот, мешканець Прикарпаття, і троє пасажирів - іноземців.

Наразі на місці інциденту працюють слідчо-оперативна група обласної поліції, експерти-криміналісти та інші екстрені служби, які встановлюють всі обставини аварії.

За результатами першочергових слідчих дій буде прийняте рішення про правову кваліфікацію події