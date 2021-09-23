На місці обстрілу авто Шефіра знайшли гільзи угорського виробника

Правоохоронці знайшли два десятки гільз на місці обстрілу автомобіля першого помічника президента Сергія Шефіра. За твердженням правоохоронців, кулі - виробництва Угорщини.

Про це йдеться на Facebook-сторінці директора департаменту комунікацій МВС Артема Шевченка, пише UA.

"Ще вчора було знайдено два десятки відстріляних гільз, що були залишені стрільцем на місці злочину під час замаху на першого помічника Президента. Це боєприпаси калібру 7'62 на 39 мм", - йдеться в повідомленні.

Експерти служби МВС вважають, що такі гільзи не часто зустрінеш в Україні. Це гільзи - виробництва Угорщини, але сам патрон, за словами Шевченка, можливо, наново збирали в Німеччині.

"Купували старі угорські патрони, міняли порох, наново маркували як цивільний боєприпас, наново вставляли кулі", - заявляють у МВС.

Артем Шевченко додав, що про кулі та гільзи детальніше розкажуть експерти, коли отримають на дослідження те, що дістали лікарі з тіла пораненого водія. Можливо, знайдуть ще одну кулю у пробитому колесі Ауді А8. Водночас за словами Шевченка, боєприпаси злочинець обрав прості і доволі дешеві.

"Це був хоч і не снайперський вогонь, але реальний замах, не інсценування", - розповів директор департаменту комунікацій МВС.

Місце розташування стрільця встановили точно, воно дозволяло побачити автомобіль здалеку, ідентифікувати рухому ціль, підготуватися, відкрити вогонь по авто, яке наближається назустріч. І допитали свідків - грибників, які були неподалік і пасажирів авто, що їхало за машиною Шефіра.

"Їхні свідчення щодо характеру звуку стрільби - подібні. Вилучено на дослідження і гілки, зламані, ймовірно, самим стрільцем під час підготовки сектору обстрілу", - повідомив Шевченко.

У четвер поліція і Нацгвардія продовжують пошуки в лісовому масиві.

Під Києвом, біля села Лісники, 22 вересня, близько 10:00 невідомі обстріляли машину першого помічника президента Сергія Шефіра. У машину потрапило близько 10 куль.

За матеріалами UATV