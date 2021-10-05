На вулиці Кривого Рогу знайшли понад кілограм ртуті

На одній із вулиць Кривого Рогу просто неба виявили більше кілограма ртуті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Телеграмі.

Повідомлення про ртуть на вулиці Соборності рятувальники отримали сьогодні о 10:30 від перехожого.

Після обстеження ділянки виявили загалом 1100 грамів ртуті на площі 1 кв. м.

"Небезпечний метал зібрали у герметичну ємність та провели демеркуризацію. Загрози життю та здоров'ю громадян немає", - відзначають у ДСНС.

Як повідомляв Укрінформ, у травні на головному залізничному вокзалі Львова виявили 610 грамів ртуті.

Фото: ДСНС