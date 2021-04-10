На юге Одесской области ощутили отголоски румынского землетрясения

Магнитуда толчков в горном массиве Вранча составила 4,6.

9 апреля в 21.36 по киевскому времени в румынском горном массиве Вранча в 130 километрах от границы Украины произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля, в котором зафиксировали подземные толчки.

Очаг землетрясения был на глубине 75 километров. В центре отметили, что толчки могли ощущать жители юга Одесской области. Информации о повреждении зданий нет.