На заході України різко погіршає погода

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погоди в низці областей України в неділю, 7 лютого.

За даними рятувальників, у Львівській та Івано-Франківській областях очікуються сильні снігопади, на Закарпатті - з дощем. Ситуацію ускладнить ожеледь та пориви вітру 15-20 м/с (II рівень небезпеки - жовтий). На дорогах очікується ожеледиця.

Також 7 і 8 лютого по всій країні, крім Закарпаття та півдня Одеської області, значне зниження температури: вночі до -12 -18 морозу, в північних областях місцями до -20 -24, вдень до -8 -13 морозу.