На Закарпатті зійшли два селеві потоки
2021-07-19 10:51
На Закарпатті у гірському селі Свобода Хустського району внаслідок сильної зливи зійшли два селеві потоки, які відрізали частину села від дороги.
Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив речник Управління ДСНС у Закарпатській області Федір Філіп.
За його словами, у селі Свобода селеві потоки зійшли у неділю ввечері в урочище Шистаків. Один потік мав розмір 15 на 5 метрів, другий - 8 на 4. Селевий потік приніс у село болото, каміння, рештки дерев.
Звільнили автошлях від селевого сміття рятувальники пожежно-рятувального посту с.Синевир. Наразі в населеному пункті відновлений проїзд.