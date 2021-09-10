Напад на банк у Грузії: грабіжника затримали, заручники не постраждали

Правоохоронці Грузії затримали озброєного чоловіка, який напав на банк у місті Кварелі та захопив заручників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Новости - Грузия з посиланням на МВС країни.

Зазначається, що операція затримання грабіжника та звільнення захоплених ним заручників була проведена без застосування вогнепальної зброї.

У результаті переговорів зловмисник, який у четвер з метою пограбування вдерся до філії «Банку Грузії», поступово звільнив усіх 13 заручників, після чого його затримали.

«49-річний чоловік обвинувачується в захопленні заручників у терористичних цілях і незаконному придбанні, зберіганні та носінні боєприпасів», - уточнюють у поліції.

За словами очевидців, зловмисником виявився житель сусіднього Телавського муніципалітету.

У МВС додали, що слідство ведеться за трьома статтями, у тому числі «Терористичний акт».

21 жовтня 2020 року в місті Зугдіді чоловік, озброєний автоматом і гранатою, зайшов до філії «Банку Грузії», взяв у заручники працівників і зажадав викуп у розмірі півмільйона доларів. Вимоги грабіжника виконали, і він залишив банк із грошима. Ніхто із заручників не постраждав. Пізніше МВС оголосило, що грабіжником був колишній військовий. Затримати його так і не вдалося.