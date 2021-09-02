Нові камери фіксації порушень ПДР - перелік адрес камер

Порушення ПДР фіксуватимуть нові камери, які 3 вересня запрацюють на автомобільних дорогах Вінницької, Львівської, та Чернігівської областей.

Нові прилади з'являться також у містах - Полтава, Миколаїв, Харків та Хуст. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ. Так, нові камери з'являться:

Вінницька область на 294 км+619 автодороги М-21 прилад спрямовано в напрямку Вінниці; на 294 км+567 автодороги М-21 прилад спрямовано в напрямку Житомира; на 371 км+527 автодороги М-30 прилад спрямовано в напрямку Хмельницького; на 404 км+377 автодороги М-30 прилад спрямовано в напрямку Вінниці; на 404 км+640 автодороги М-30 прилад спрямовано в напрямку Умані.

Львівська область на 685 км+309 автодороги М-06 прилад спрямовано в напрямку Долинівки.

Чернігівська область на 60 км+426 автодороги Н-07 прилад спрямовано в напрямку Києва; на 6 км+414 автодороги М-01-02 прилад спрямовано в напрямку Києва; на 43 км+993 автодороги М-02 прилад спрямовано в напрямку Чернігова; на 125 км+385 автодороги М-02 прилад спрямовано в напрямку Бобрика.

Полтава вул. Європейська, 155 прилад спрямовано в напрямку вул. Автобазівська; вул. Світанкова, 14 прилад спрямовано в напрямку вул. Юрія Тимошенка; вул. Маршала Бірюзова, 32 прилад спрямовано в напрямку вул. Героїв-пожежних.

Миколаїв просп. Героїв України, 20 прилад спрямовано в напрямку Київського шосе; просп. Богоявленський, 125 прилад спрямовано в напрямку вул. Старофортечна.

Харків просп. Науки, 12, прилад спрямовано в напрямку просп. Незалежності; вул. Полтавський Шлях, 62-Б, прилад спрямовано в напрямку вул. Євгена Котляра; Білгородське шосе, 2, прилад спрямовано в напрямку вул. Дерев'янка.