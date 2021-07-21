Первым в истории Украины морским пиратом оказался житель Николаева. Его задержала СБУ (видео)

Первый украинский пират дважды захватывал судна, однако задержать в нейтральных водах его было нельзя, передают СМИ.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, первым в истории Украины морским пиратом оказался житель Николаева. Мужчина устроился в международную компанию, которая занимается охраной коммерческих судов от пиратов. Однако, вместо того, чтобы охранять лодку, мужчина сам ее захватил и требовал $500 тыс. Переговоры с менеджерами компании судовладельца длились четыре дня, после чего пирата удалось уговорить сдать оружие и разблокировать лодку за $6 тыс.

Однако, когда злоумышленник вернулся на плавучую базу охранной компании, он захватил ее арсенал и начал новые переговоры. На этот раз пират требовал $100 тыс., а иначе - грозился выбросить все оружие за борт.

Компания выплачивать выкуп отказалась. После того, как мужчина выбросил часть оружия в воду, его остановили силой.

В СБУ отметили, что поскольку события происходили в открытом море, то его невозможно было привлечь к ответственности (на нейтральные воды не распространяется юрисдикция ни одного государства)."Пирата удалось задержать уже в Украине. Во время спецоперации сотрудников СБУ злоумышленника разоблачили в Николаеве. Со времени приезда на родину он несколько раз менял паспорта и места жительства. Сейчас ему объявлено подозрение по ч. 1 ст. 446 УК Украины, то есть в пиратстве, а именно - применении насилия, грабеже или других враждебных действиях в отношении экипажа морского судна", - отметили в спецслужбе.

Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.