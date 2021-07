Поблизу Гавайських островів впав літак Boeing 737: перші деталі

Вантажний літак Boeing 737 впав у води Тихого океану неподалік від Гавайських островів. Про це повідомляє CNBC, уривок новинного сюжету був опублікований в Twitter-акаунті телеканалу.

Згідно з попередньою інформацією, у судна була зафіксована серйозна несправність двигуна після зльоту, у зв'язку з чим пілоти літака спробували здійснити екстрену посадку на воду біля узбережжя Гонолулу, столиці американського штату Гаваї, розташованої на південному узбережжі острова Оаху.

A Boeing 737 cargo plane has gone down in the water off Honolulu after experiencing engine trouble; severity of crash, extent of rescue operation unclear at this time - sources pic.twitter.com/dTfSix4Sqt

- CNBC Now (@CNBCnow) July 2, 2021

За даними Департаменту транспорту штату, інцидент стався близько 1:45 ночі за місцевим часом (близько 14:45 за московським часом), приблизно за 3 кілометри від аеропорту Калаелоа. На борту перебувало двоє людей. Про їх стан на даній момент нічого не відомо.

Берегова охорона США відправила на місце події загін рятувальників, а також катер, вертоліт і літак С-130. Також до місця падіння судна була прибула пожежна служба Гонолулу.

За матеріалами Прямий канал.