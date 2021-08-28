Поблизу Криту затонуло судно із 7000 тонн української пшениці

Суховантаж із сімома тисячами тонн української пшениці сьогодні затонув у Критському морі, проте всі 16 членів екіпажу судна врятовані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Maritime Bulletin.

Судно Sea Bird прямувало з України до Тунісу.

Корабель затонув після зіткнення, але більше жодних подробиць не повідомляється.

Судячи з позицій кораблів, Sea Bird, ймовірно, зіткнувся з ліванським вантажним кораблем Haya.

Усіх 16 сирійських членів екіпажу Sea Bird під час широкомасштабної пошуково-рятувальної операції врятовані.

За матеріалами Укрінформ.