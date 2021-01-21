Подвійний теракт стався в центрі Багдада, десятки загиблих

У центрі Багдада (Ірак) стався подвійний теракт на людному ринку. На цю мить відомо про загибель 28 людей, ще 73 отримали поранення.

Про це заявив керівник департаменту цивільної оборони Іраку Кадхім Салман Бохан, повідомляє rudaw.net.

За його словами, інцидент стався на людному ринку на центральній площі Таяран. Передбачається, що число загиблих може зрости, оскільки деякі поранені перебувають у критичному стані.

Поки жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за теракт.

Як уточнив прессекретар армії Іраку Єхія Расул, два терористи-смертники підірвали себе, коли їх переслідували сили безпеки в столичному районі Баб- ель-Шарджі.

За матеріалами UA.NEWS