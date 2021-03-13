Погода в Україні 14 березня буде з опадами, штормовим вітром і нічними заморозками

Місцями і вдень температура повітря триматиметься не вище 5 градусів. При цьому на заході та півдні країни вже по-весняному тепло.

Детальний прогноз погоди на неділю опублікував Укргідрометцентр і Meteoprog.

У неділю, 14 березня, вночі у південно-східній частині країни очікується невеликий мокрий сніг, вдень на крайньому заході невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, вночі в західних областях, вдень в Україні, крім півдня, місцями пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

Захід країни очікує дощова, але тепла погода. Максимальні показники тепла досягнуть позначки в +8... +11°C. Температура повітря вночі 0...+3°C.

Північний регіон України буде радувати сонячна і тепла погода. Термометри покажуть +5... +10 градусів вдень. Вночі від -1 до +4°C.

Погода на 14 березня (карта: meteo.gov.ua)

На сході завтра буде найхолодніше - температура повітря вночі -5...-2 °C, вдень +3...+6 °C. При цьому істотних опадів не очікується. На півдні країни очікується мінлива хмарність, без дощів та снігу. Температура повітря вночі 0...+4 °С, вдень +6...+11 °С.

У Києві опадів не очікується. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледь. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 8-10° тепла, сообщает РБК-Украина.