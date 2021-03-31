Поліція Києва перевіряє повідомлення про замінування посольства РФ

Правоохоронцям надійшло повідомлення про ймовірне замінування низки об'єктів у Києві.

Поліція Києва перевіряє інформацію про замінування посольства РФ. Про це 31 березня повідомляє "Укрінформ" із посиланням на відділ комунікації столичної поліції.

Окрім цього, правоохоронцям надійшло повідомлення про ймовірне замінування Київського апеляційного суду та житлового комплексу Time.

"Дійсно, є повідомлення про мінування цих об'єктів. Наразі на місцях працюють слідчо-оперативні групи управлінь поліції, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками", - зазначили в поліції.