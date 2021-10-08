Поліція розглядає кілька версій причини смерті Полякова, зокрема отруєння

Поліція розглядає кілька версій причини смерті народного депутата Антона Полякова, серед яких отруєння. Про це 8 жовтня на брифінгу заявив голова поліції Києва Іван Виговський, передає "Гордон".

"Висунуто декілька версій. Це хронічне захворювання Полякова, яке могло призвести до смерті, а також отруєння невідомою речовиною як самостійно, так і невідомою особою. На цей момент у нас уже є попереднє лікарське свідоцтво про смерть після розтину, згідно з яким причиною смерті Полякова є гостра коронарна недостатність, гостра хронічна ішемічна хвороба серця", - сказав Виговський.

За його словами, правоохоронці схиляються до того, що це була природна смерть.

Зараз проводять судмедекспертизу і токсикологічну експертизу з метою виявлення токсичних, отруйних, наркотичних, медичних або психотропних речовин.