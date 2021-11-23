Поліція розслідує обставини смерті екссудді, якого знайшли застреленим у Києві

Поліція Києва встановлює обставини смерті чоловіка, тіло якого з вогнепальним пораненням голови виявлено в його квартирі у Шевченківському районі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Як зазначається, 18 листопада до чергової частини Шевченківського управління поліції звернулися друзі чоловіка та повідомили, що він тривалий час не виходить на зв'язок.

"Власника помешкання виявили у квартирі з вогнепальним пораненням голови... З місця події слідчі вилучили речові докази та пістолет, який був поруч із загиблим. Все направлено на проведення відповідних експертиз", - повідомили у поліції.

Правоохоронці зауважили також, що цінні речі та ключі від помешкання були на місці.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство"з додатковою кваліфікацією "Самогубство".

"Досудове розслідування триває, у межах якого встановлюються всі обставини смерті чоловіка", - додали у поліції.

Тим часом адвокат Лариса Криворучко повідомила у Фейсбуці, що у власній квартирі було знайдено тіло екссудді Солом'янського суду Києва Сергія Зінченка з вогнепальним пораненням.

У коментарі Суспільному вона заявила, що її підзахисний напередодні загибелі був у доброму гуморі і "жодних передумов до самогубства не було". У колишнього судді залишилися дружина та син.

У січні 2017 року суддю Солом'янського райсуду Києва Сергія Зінченка і його посередника затримали під час отримання 22 тисяч доларів хабаря.