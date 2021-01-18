Пошуки 5 моряків із затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin тривають - МЗС України

Біля берегів Туреччини тривають пошуки п'ятьох моряків із затонулого судна Arvin. Раніше врятованих громадян України незабаром випишуть із лікарні, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Пошуки п'ятьох моряків із судна Arvin тривають. У місце операції вирушили вертольоти Берегової охорони та ВМС Туреччини. Врятовані українці почуваються добре, сьогодні можуть бути виписані з лікарні. Посольство України в Туреччині надає сприяння для їхнього повернення в Україну", - написав Ніколенко в соцмережі Twitter у понеділок.

Як повідомлялося, близько 13:00 неділі, за повідомленням морської рятувальної служби Туреччини, в Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин затонув теплохід Arvin. На борту перебували 12 членів екіпажу, з них два громадянина РФ. Пізніше російському "Інтерфаксу" повідомили в Росморрічфлоті, що судновласник затонулого біля берегів Туреччини судна - українська компанія Arvin Shipping LTD.

До турецького порту Бартин судно прийшло з грузинського порту Поті, наступним портом суднозаходу був визначений Бургас (Болгарія).

До вечора неділі стало відомо про п'ятьох врятованих українців. Усіх їх госпіталізували, їхній стан оцінено як задовільний. Посольство України в Туреччині уточнило імена врятованих членів екіпажу із затонулого судна Arvin: Геннадій Кравченко, Владислав Затерка, Олександр Перкати, Віталій Мережко та Віталій Качур.

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга написав у своєму мікроблозі у Twitter, що турецькі органи надають врятованим морякам необхідну медичну допомогу.

За матеріалами ZN.ua